Centro Sportivo Napoli, ADL tratta con la famiglia Coppola: le ultime

Trattative in corso per il centro sportivo del Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino fornisce gli aggiornamenti sulla questione che vede impegnato De Laurentiis in prima persona: "Incontro con la famiglia Coppola, nel vertice nel quartier generale del gruppo di costruttori fondatori dell'omonimo Villaggio, si è ipotizzato sia l'acquisto dell'hotel che sorge a ridosso dell'attuale centro tecnico del Napoli, chiuso da qualche tempo che la realizzazione del centro sportivo nuovo di zecca sui terreni in località La Piana, sempre nel territorio di Castel Volturno, a ridosso del comune di Cancello e Arnone, in un'area senza vincoli urbanistici.

Le trattative, in entrambi i casi, sono solo all'inizio: pare infatti che Francesco Coppola non abbia intenzione di cedere nessun fabbricato dell'attuale struttura che ospita gli azzurri dal 2005 e un campo da golf tra i migliori della Campania. L'impegno è di rivedersi. Ma anche presto" si legge sul quotidiano.