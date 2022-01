Champagne e ciabatte di spugna: così Insigne ha firmato nell'hotel spesso usato da ADL

“Ad accompagnare l’accordo un brindisi a champagne Christal, servito dal bar dell’albergo". Si parla della firma di Lorenzo Insigne per i canadesi di Toronto sull'edizione odierna di Repubblica, che spiega come il capitano del Napoli abbia siglato l'accordo nell'hotel romano St. Regis, quello in cui De Laurentiis in estate aveva tenuto la conferenza stampa dopo un lungo silenzio.

"Accompagnavano Insigne la moglie Jenny Darone, papà Carmine, il procuratore Pisacane e l’intermediario Andrea D’Amico. C’era anche una società di comunicazione ingaggiata dal club canadese che ha filmato il pomeriggio trascorso nella hall per preparare il video del benvenuto in Canada. Al tavolo – in tutto una decina di persone – Insigne ha sorseggiato acqua frizzante, indossando per comodità le ciabattine di spugna dell’hotel che si è fatto portare da uno dei camerieri della struttura, prima di un colloquio al telefono in viva voce con la dirigenza della sua nuova squadra: qualche ‘Yeah’ di rito e un timido saluto”.