Champions League, i ricavi delle italiane: Napoli al terzo posto

Calcio€Finanza riporta gli incassi ottenuti quest'anno dai club italiani impegnati nella massima competizione europea.

La Champions League è arrivata al capitolo finale con la finalissima tra Manchester City e Inter che si giocherà sabato 10 giugno. Calcio€Finanza riporta gli incassi ottenuti quest'anno dai club italiani impegnati nella massima competizione europea. Inter, Milan, Napoli e Juventus avevano già incassato il bonus partecipazione da 15,64 milioni, i ricavi dal ranking storico (dai quasi 33 milioni per la Juve ai poco meno di 15 milioni per il Milan) e la prima parte del market pool, basata sul piazzamento della Serie A 2021/22 (dagli 8 milioni del Milan ai 2 milioni della Juve). A queste cifre si aggiungono i bonus per i risultati nella fase a gironi del torneo (Il Napoli incassa più di tutti: oltre 15 milioni, fanalino di coda la Juventus con 3 milioni) e ovviamente i milioni per il passaggio agli ottavi e ai quarti di finale (per Napoli e Milan) e alle semifinali (solo per il Milan). Infine, la seconda parte del market pool, che si basa sul numero di partite disputate nella Champions 2022/23 e per la quale abbiamo stimato la cifra per ogni club, dal momento in cui il numero di incontri è ora definito.

I ricavi: l’Inter incasserà più di tutti dalla Champions, con un tesoretto che ha già sfiorato i 100 milioni di euro e può crescere ulteriormente. Tra le squadre eliminate, il Milan porta a casa più di tutti, circa 85mln. Segue il Napoli con 78mln, chiude la Juventus con 53mln.