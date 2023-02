Champions, pioggia di milioni: la cifra (altissima) già guadagnata coi quarti ad un passo

Champions League vuol dire introiti per il Napoli

TuttoNapoli.net

Champions League vuol dire introiti per il Napoli. Con il probabile passaggio ai quarti di finale, come scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli aggiunge oltre 10 milioni a premi che hanno già superato i 60 milioni. "Una pioggia di denaro che ci si augura continui con l’entusiasmante cammino in Champions, già messa al sicuro anche per la prossima stagione" si legge sul quotidiano oggi in edicola.