Che sorpresa a Castel Volturno: Insigne ha fatto visita ai suoi ex compagni

GIOVANILI TRIS MONOPOLI AL BENEVENTO, GIOIA PER L'AZZURRINO IACCARINO: PRIMO GOL TRA I PROFESSIONISTI Per il giovane talento classe 2003 di proprietà del Napoli si tratta del primo gol tra i professionisti. Per il giovane talento classe 2003 di proprietà del Napoli si tratta del primo gol tra i professionisti. LE ALTRE DI A INTER, CONFERMATO LUNGO STOP PER BASTONI: SALTERÀ IL NAPOLI Gli esami svolti ieri mattina da Alessandro Bastoni hanno confermato quel che l’Inter sapeva già: il polpaccio destro infortunatosi in Nazionale ha una piccola lesione muscolare. La zona è particolarmente delicata e consiglia prudenza: il... Gli esami svolti ieri mattina da Alessandro Bastoni hanno confermato quel che l’Inter sapeva già: il polpaccio destro infortunatosi in Nazionale ha una piccola lesione muscolare. La zona è particolarmente delicata e consiglia prudenza: il...