Chi fermerà l'Onnipotente Mazzoleni?

Colui che tutto può. Che modella a piacimento come argilla un protocollo Var poco chiaro e che lascia troppa discrezionalità ai singoli, partorendo polemiche e sospetti a dispetto della ratio che ha portato il calcio ad affidarsi allo strumento tecnologico.

Mazzoleni danza leggiadro in questo vuoto normativo, prende decisioni e iniziative che altri non prendono, va ben oltre le sue competenze quando vuole o ci resta confinato in altre situazioni. A San Siro richiama Pasqua per il contatto Bakayoko-Theo Hernandez, col Cagliari lascia a Fabbri il peso di una colpa che può guastare la corsa Champions del Napoli, col Benevento ritrova lo zelo e corregge anche quello che un errore non era.

Come I vertici arbitrali possono accettare tutto questo senza diventarne corresponsabili? Le parole di Vigorito, che fanno seguito a quelle di Marino, saranno l'agente chimico che avvia finalmente una reazione ed un'auspicabile rivoluzione? O sarà ancora una volta l'ennesima occasione persa per vestirsi di una nuova e rinnovata credibilità?