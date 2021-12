Chiamatelo Stakanov: numeri da robot per Di Lorenzo, mai lontano dal campo in stagione

Chiamatelo Stakanov Di Lorenzo. Più passa il tempo più cresce la credenza secondo cui Giovanni Di Lorenzo non sia un essere umano, bensì un robot. C'è un dato, su tutti, che induce i più a crederlo: i minuti giocati. In questa stagione, su un totale di 26 partite in tutte le competizioni, il terzino del Napoli non ne ha saltata nemmeno una.

INAMOVIBILE E INSOSTITUIBILE

Di Lorenzo è sceso in campo per 2.250', non saltando neanche un minuto di gioco. Venticinque su venticinque, di cui diciannove su diciannove in campionato per un totale di 1.710': solo Gary Medel del Bologna in Serie A pareggia il record. ;ai sostituito, mai in panchina, mai squalificato, mai infortunato, mai in tribuna e nemmeno a casa. Se gioca il Napoli, l'ex Empoli è tra i titolari. Inamovibile. E insostituibile.