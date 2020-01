Cifra record sul mercato: mai ADL aveva speso così tanto a gennaio

Sono 46 i milioni già investiti dal Napoli per il mercato di gennaio. Mai una cifra così alta dal 2010 ad oggi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume gli ultimi movimenti ricordando che, prima di quest'anno, i maggiori investimento invernali c'erano stati nel 2014 e nel 2017 per un totale di 18,5 milioni di euro investiti. Nel 2014 arrivarono i vari Jorginho e Ghoulam, nel 2017 fu acquistato Pavoletti. Ora gli acquisti sono già tre: Demme (12), Lobotka (20) e Rrahmani (14) per l'estate. Ma è ad un passo anche Politano e si continua a trattare Amrabat. De Laurentiis non si ferma.

La conferma, questa, della volontà da parte della società di dar vita alla rivoluzione che, probabilmente, andava fatta già dopo l'addio di Sarri. Tanti calciatori sono in partenza, diversi senatori andranno via in estate, così il presidente del Napoli si è anticipato con acquisti mirati e con calciatori giovani oppure esperti (come Demme) ma utili subito per risollevare le sorti della sua squadra. Un mercato oculato, attento, seguendo anche le indicazioni di Gattuso. Che vuole le "coppie" per ogni ruolo e con Politano sarà accontentato anche in attacco.