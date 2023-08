Cinque domande che avremmo voluto rivolgere a Garcia

La conferenza stampa pre-Sassuolo è saltata "per motivi tecnici" ed è un peccato

La conferenza stampa pre-Sassuolo è saltata "per motivi tecnici" ed è un peccato perché sono tante le curiosità che i giornalisti avrebbero voluto rivolgere a Garcia. Abbiamo selezionato cinque domande di campo che sarebbero state utili da proporre all'allenatore del Napoli.

La prima: perché Ostigard ancora mediano? Esigenza di mercato, un vuoto da coprire? O realmente è un giocatore che l'allenatore vede come mediano oltre che come centrale?

La seconda: quando sarà pronto Natan? Prudenza o davvero siamo di fronte ad un centrale di grandi prospettive ma ancora troppo acerbo?

La terza: in cosa deve migliorare Osimhen per essere apprezzato anche in fase difensiva dopo le critiche post Frosinone? Cosa ha chiesto al nigeriano in questi giorni?

La quarta: cosa ne pensa di Cajuste e come sta lavorando il ragazzo dopo le difficoltà di Frosinone? Lo vede anche da alternativa a Lobotka?

La quinta: se potesse decidere, Raspadori dove lo vedrebbe bene? La duttilità non rischia di essere un limite per un ragazzo di talento ancora alla ricerca del suo posto nel mondo?