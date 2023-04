Città maxi-isola pedonale senza auto e moto: l'idea del Comune per lo Scudetto

Pronta ordinanza da parte del sindaco Manfredi non appena sarà certo il giorno di Napoli-Salernitana

Pronta ordinanza da parte del sindaco Manfredi non appena sarà certo il giorno di Napoli-Salernitana. Intanto l'edizione odierna del quotidiano Repubblica anticipa le novità: "L’idea è quella di trasformare la città in una maxi-isola pedonale con stop alle auto dal centro a Fuorigrotta. Un varco dovrebbe essere organizzato fuori dalla Galleria Laziale per evitare che il flusso di veicoli invada Mergellina. E lo stesso avverrebbe in via Mari- na, per impedire “l’invasione” di auto dalla provincia".