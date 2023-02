Clamoroso, 40mila biglietti polverizzati in 6 ore: Curve e Distinti sold-out subito

Una lunga fila virtuale che per molti è stata vana. Come scrive il Corriere dello Sport, ieri tantissimi commenti di utenti

TuttoNapoli.net

Una lunga fila virtuale che per molti è stata vana. Come scrive il Corriere dello Sport, ieri tantissimi commenti di utenti che raccontavano la propria esperienza e davano consigli per riuscire ad acquistare il biglietto. Altri delusi per aver aspettato invano diverse ore. La coda virtuale è diminuita dopo le 18 quando molti settori erano già andati esauriti. I biglietti per Curve e Distinti superiori, ad esempio, sono finiti in pochissimo tempo.

La Gazzetta dello Sport aggiunge: "Circa 40.000 biglietti polverizzati in appena sei ore (tra le 14 e le 20 di ieri)".