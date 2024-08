Clamoroso Cajuste-Brentford! Romano: "Accordo sospeso, il giocatore può tornare a Napoli"

Clamorosa ultim'ora di mercato, il trasferimento che doveva essere solo finalizzato tra Napoli e Brentford per il trasferimento in Premier di Jens Cajuste rischia di saltare!

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, scrive su X: "L'affare Jens Cajuste sull'orlo del fallimento a causa di problemi tra Brentford e Napoli dopo lo scambio di documenti. Cajuste ha sostenuto le visite mediche oggi a Londra, ma potrebbe tornare a Napoli martedì, dato che l'accordo è attualmente sospeso".

🚨️ EXCL: Jens Cajuste deal on the verge of collapsing as Brentford and Napoli had issues after exchanging paperworks.



Cajuste had medical in London today but he could return to Napoli on Tuesday as deal is currently off. pic.twitter.com/abK59o9o2P