Clamoroso CdS - ADL blocca Giuntoli-Juve: non ha nessuna intenzione di liberarlo

Così scrive Il Corriere dello Sport sul futuro del direttore sportivo del Napoli, che ha ancora un contratto fino al 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Importante novità sul futuro di Cristiano Giuntoli, che in molti media considerano ormai destinato alla Juventus. Così scrive Il Corriere dello Sport sul futuro del direttore sportivo del Napoli, che ha ancora un contratto fino al 2024.

"La questione è nota: il ds flirta con la Juve ma ha anche un contratto con il Napoli fino al 2024, e DeLa non ha alcuna intenzione di liberarlo. Non accetta le dimissioni e per il momento alza barriere. Un muro alto contro il quale, fino a nuovo ordine, oltre all’architetto dello scudetto continuerà a sbattere anche il mercato azzurro. Teoricamente non è cambiato nulla, perché niente di ufficiale c’è, ma praticamente anche i sassi conoscono la storia: e giocoforza, con il direttore sportivo in bilico e l’allenatore pure non è mica possibile definire le strategie per il futuro".