Clamoroso Il Mattino - Il ricatto Ultrà con i bengala: "Li accendiamo all'80', così piglia la multa!"

Il ricatto degli Ultrà, titola il quotidiano Il Mattino raccontando che il fascicolo della Procura di Napoli in merito a Napoli-Milan si arricchisce di un'altra pagina, il passaparola un paio di ore prima del match di domenica: "All’ottantesimo, più o meno all’ottantesimo, accendiamo i bengala... E gli facciamo pigliare la multa...", il virgolettato riportato dal quotidiano: "Così è accaduto con quei fuochi illegali che significavano due cose: abbiamo il potere di far multare la società, di creare disturbo (al di là della sanzione da 3mila euro); e possiamo violare le regole imposte dal Viminale; possiamo in qualunque momento imporre la nostra logica su regolamenti e protocolli che vengono definiti", si legge sul quotidiano che racconta che verrà ascoltato anche De Laurentiis come persona informata.