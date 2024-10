Clamoroso Il Mattino, lo sfogo di Juan Jesus non è piaciuto: il Napoli può liberarlo a gennaio

Alle spalle di Rrahmani e Buongiorno potrebbe servire altro. Lo scrive quest'oggi Il Mattino raccontando che Rafa Marin deve ancora crescere e poi c'è da registrare lo sfogo di Juan Jesus che "non è piaciuto a nessuno". Per il quotidiano potrebbe anche essere un segnale chiaro: "Non vuole aspettare luglio, quando il suo contratto andrà in scadenza, per andare via. Ed il Napoli potrebbe liberarlo a gennaio".

Anche per questo il club sta già sondando piste alternative, come il centrale difensivo sloveno dell'Udinese Jaka Bijol. Non solo: un altro nome seguito da Manna è il 22enne dello Spezia e dell'Under 21 Nicolò Bertola su cui però ci sono anche gli occhi di Milan e Juventus. Primi rumors in attesa di capire se il Napoli realmente interverrà a gennaio.