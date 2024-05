Clamoroso Repubblica: "Conte si è stufato di attendere ADL, non allenerà il Napoli!"

Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna di Repubblica sull'ex tecnico di Juventus e Inter

Antonio Conte ha deciso di defilarsi nella corsa alla panchina dal Napoli, infastidito dall'atteggiamento del Napoli. Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna di Repubblica sull'ex tecnico di Juventus e Inter: "Fuori uno, anzi il numero 1. Il casting è quasi finito (almeno per lui), andate in pace. Antonio Conte ha deciso di sfilarsi dalla short list dei pretendenti alla panchina del Napoli, stanco di essere messo in concorrenza da Aurelio De Laurentiis con colleghi di cui ha grande stima, ma che non possono vantare un curriculum paragonabile a quello dell’ex ct della Nazionale.

Non sarà dunque il tecnico pugliese a occuparsi della difficile ricostruzione azzurra. L’ex ct s’è trovato quindi nella situazione inusuale di essere ritenuto uno dei tanti e il tam tam mediatico in cui è stato coinvolto l’ha infastidito. Per questo la corda è stata prima tirata troppo e ora si sta per spezzare, per il tecnico" si legge sul quotidiano.