Clamoroso Repubblica: "Juan Jesus valuta denuncia contro Acerbi, non vuol passare per bugiardo"

© foto di baratto

Juan Jesus valuta la possibilità di denunciare Francesco Acerbi, non vuol passare per bugiardo. Questa la notizia clamorosa riportata dall'edizione odierna di Repubblica sul caso che ha visto protagonista il brasiliano e il difensore dell'Inter: "Nessuna condanna, dunque: la vicenda per la giustizia sportiva si chiude qui. Ma resta lo sdegno e potrebbero esserci sviluppi in altri tribunali.

La risposta di Juan Jesus è arrivata su lnstagram, dove il brasiliano ha postato la foto di un pugno chiuso e rivolto verso l'alto, come quello esibito da Tommie Smith e John Carlos nel 1968 alle Olimpiadi in Messico. Nessun passo indietro, insomma. Il difensore non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando l'ipotesi di una denuncia penale contro Acerbi'".