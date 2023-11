Clamoroso Sky - Oggi ADL incontra Mazzarri: è corsa a due con Tudor per la panchina!

Oggi, martedì 14 novembre, quindi, il presidente De Laurentiis e i vertici dela Napoli incontreranno l'allenatore ex Cagliari e Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è ancora una scelta definitiva di De Laurentiis sull'erede di Garcia sulla panchina del Napoli: oggi De Laurentiis incontrerà Walter Mazzarri! Questo l'annucio a sorpresa di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che scrive così sul proprio sito ufficiale: "Nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre, il club azzurro ha offerto un anno di contratto a Igor Tudor, che avrebbe dato la propria disponibilità a firmare. Ma il Napoli oggi incontrerà anche Walter Mazzarri: un segnale di come la decisione non sia stata ancora presa.

Oggi, martedì 14 novembre, quindi, il presidente De Laurentiis e i vertici dela Napoli incontreranno l'allenatore ex Cagliari e Torino per parlare di un possibile ritorno in azzurro: Mazzarri è ancora in corsa e può giocarsi le sue carte per tornare su una panchina con cui aveva ottenuto grandi risultati in carriera. Dopo l'incontro, arriverà la scelta del presidente De Laurentiis tra Tudor e Mazzarri.