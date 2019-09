Clamoroso Il Mattino - Spogliatoi, nessun contratto per oggi: c'era un patto Napoli-Comune per il 31 agosto

L'incavolatura di Ancelotti per lo spogliatoio non pronto ha colto di sorpresa un po' tutti ma il mister non è matto, scrive quest'oggi Il Mattino raccontando che sulla consegna dello spogliatoio non esiste un solo pezzo di carta dove ci sia segnata una data. Dal Calcio Napoli viene fuori un gentlemen's agreement in base al quale il 31 agosto lo spogliatoio doveva essere consegnato e - si legge - probabilmente questo è stato detto ad Ancelotti. Il Napoli avrebbe chiesto di giocare le due prime partite fuori casa in modo da avere 10 giorni di tempo per allestire il suo spogliatoio, arredato con mobili della Società e brandizzato senza affanni.