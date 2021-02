Clamoroso retroscena di Sportitalia- ADL ha contattato Sarri dopo il ko col Verona: Gattuso non ha gradito

Ha del clamoroso la notizia diffusa da Alfredo Pedullà che riguarda la panchina del Napoli. Secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato di Sportitalia, ci sarebbe stato un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri dopo la brutta sconfitta del Napoli sul campo dell'Hellas Verona.

"Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è ben sotto i minimi sindacali. Emerge un clamoroso retroscena: dopo Hellas Verona-Napoli, dieci minuti dalla sconfitta che ha creato mille problemi, Aurelio De Laurentiis ha contattato Maurizio Sarri. E gli ha chiesto di tornare, proponendogli un contratto importante, mettendosi a disposizione per l’eventuale risoluzione del contratto in essere con la Juve. Notizia controllata e verificata. Sarri, evidentemente sorpreso di risentire De Laurentiis dopo tanto tempo, ha ringraziato è declinato l’invito, in questo momento preferisce restare alla finestra. E non ha messo in preventivo un ritorno in questo periodo di pandemia, a maggior ragiona non ha inteso approfondire la proposta che gli è arrivata. L’ennesima spiegazione di un rapporto, quello tra De Laurentiis e Gattuso, sempre più complicato".