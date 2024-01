Classifica ricavi, il Napoli balza nei primi 20 club d'Europa: fatturato di 268mln! +111mln in una stagione

Il Napoli di De Laurentiis entra tra i primi venti club d’Europa per fatturato della Deloitte Football Money League.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli di De Laurentiis entra tra i primi venti club d’Europa per fatturato della Deloitte Football Money League.

È uscito il rapporto della Football Money League e il Napoli è al diciannovesimo posto. L’anno precedente il club di De Laurenttis non era nemmeno tra i primi trenta. In una sola stagione il fatturato è quasi raddoppiato passando da 157 milioni (il dato più basso del quinquennio) a 268 milioni di euro. Il Napoli è una delle tre new entry: le altre due sono l'Eintracht Francoforte sedicesimo e il Marsiglia ventesimo. cIn testa alla classifica c’è il Real Madrid.

In tutta Europa crescono i ricavi commerciali e quelli delle partite:

- La 27ª edizione della Football Money League individua i 20 club calcistici che hanno generato i maggiori ricavi a livello globale per la stagione 2022/23

- I club della Money League 2024 hanno registrato un fatturato record di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 14% rispetto ai 9,2 miliardi di euro della stagione 2021/22

- La crescita nella stagione 2022/23 è stata trainata dai ricavi record delle partite e da quelli commerciali (rispettivamente 1,9 miliardi di euro e 4,4 miliardi di euro), con i ricavi commerciali che hanno superato quelli derivanti dagli introiti televisivi

- Il Real Madrid torna in cima alla classifica della Money League per la prima volta dalla stagione 2017/18 con ricavi record di 831 milioni di euro e con un aumento di 118 milioni di euro rispetto all’anno precedente

- I ricavi medi generati dai 15 club femminili con i maggiori introiti nel calcio europeo si sono attestati a 4,3 milioni di euro nel 2022/23, con un aumento del 61% rispetto all’anno precedente

- Il Barcellona femminile è rimasto al vertice del calcio femminile in Europa, con il club che ha registrato 13,4 milioni di euro di ricavi per la stagione 2022/23 e con un aumento del 74% rispetto all’anno precedente.

Secondo la 27ª edizione della Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, i 20 club con i maggiori ricavi nel calcio mondiale hanno guadagnato la cifra record di 10,5 miliardi di euro nella stagione 2022/23. Questa somma, che rappresenta un aumento del 14% rispetto all’anno precedente, è stata raggiunta grazie ai ricavi record registrati dai club della Money League a livello commerciale e da matchday, rispettivamente di 4,4 miliardi di euro e 1,9 miliardi di euro. I ricavi delle partite sono stati trainati dall’elevata domanda di sport dal vivo da parte dei tifosi, con gli stadi aperti al massimo della loro capacità in tutta l’Europa continentale durante la stagione 2022/23.