Colpo di scena per Monza-Napoli. Ieri sera il Casms ha firmato il provvedimento che vietava la trasferta ai residenti in Campania, poi c'è stato un ricorso al TAR con conseguente sospensiva attesa a breve. In attesa dell'ufficialità, scrive il Corriere dello Sport, la trasferta sarà dunque riaperta.