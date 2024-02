Comune, Simeone: "Il Maradona sarà tra gli stadi di Euro 2032! Lavori senza andare a giocare a Bari o Palermo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, presidente della Commissione consiliare ai Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli: “Il Ministro Abodi vuole creare un fondo di investimento privato per la questione infrastrutture delle società sportive. Il tema vero è che la città del Napoli sarà sicuramente tra le cinque che ospiteranno le gare dell’Europeo 2032, così come il Maradona sarà aggiornato e grande protagonista.

Ci sono dei lavori di riqualificazione che andranno chiaramente fatti all’interno dell’impianto. Mi auguro che possano essere fatti come a Bergamo e ad Udine, con le squadre in campo con le gru e senza cambi di sede per le gare casalinghe del Napoli. Al momento, però, non è stato messo un centesimo dallo Stato, quindi aspettiamo. Così come aspettiamo di avere comunicazione ufficiale sulla presenza della città di Napoli per Euro 2032. Manfredi e ADL si sono incontrati allo stadio per Napoli-Barcellona e sono sicuro che si saranno riaggiornati sulla questione stadio. Non è solo un problema della città di Napoli e della SSC Napoli, ma un qualcosa che riguarda anche le altre squadre e le altre città di Italia.

Quando inizieranno i lavori? Solo e quando verranno presentati progetti seri e dettagliati, che ci diranno quanti milioni di euro saranno stanziati per la manutenzione e l’aggiornamento del Maradona. Al momento siamo ancora nel campo delle idee, quindi attendiamo provvedimenti ufficiali. Ripeto: l’idea è quella di fare poi i lavori, senza costringere il Napoli a giocare lontano dal Maradona le gare interne. Sarebbe poi complicato muovere un’intera città e un’intera tifoseria a Palermo o a Bari, quindi faremo di tutto per evitarlo. Poi credo che qualche stadio in Campania ci sarà da poter utilizzare, ma ragioniamo ancora di scenario".