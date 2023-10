Conte a Sky: "Ho scelto di fermarmi e godermi la famiglia, poi possono succedere tante cose. Napoli? Serve rispetto ed educazione"

"Poi nel percorso possono succedere tantissime cose, però ora penso a godermi questa atmosfera e quello che ci circonda".

Presente a 'Together Black and White Show', evento che celebra i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, Antonio Conte ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: "Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta abbastanza precisa quando ho deciso di fermarmi col Tottenham. Di base c’è la volontà di riposare e godermi un pochettino la famiglia. Poi nel percorso possono succedere tantissime cose, però ora penso a godermi questa atmosfera e quello che ci circonda.

Ha sentito il Napoli? Bisogna avere sempre grande rispetto ed educazione. Godiamoci questa serata che è bellissima”.