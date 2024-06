Conte a Sky: "Voglio un Napoli da rivalsa! Di Lorenzo e Kvara centrali nel mio progetto. Su Lukaku..."

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la presentazione ufficiale.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la presentazione ufficiale: “L'anno prossimo dovrà essere l'anno in cui dobbiamo parlare poco e fare tanti fatti. Veniamo da una stagione non buona sotto tanti punti di vista, e serve trovare spirito e compattezza. C'è voglia di rivalsa e voglio un Napoli che abbia questa voglia".

Sulla scelta di Napoli: "Questa sfida arriva nel momento giusto, sulla carta molto difficile. Ci arrivo nell'età giusta dopo esperienze giuste e con grande motivazione. Credo molto nel destino, e quello che mi si prospetta mi dà entusiamo. Mi ha acceso un fuoco dentro. Non dobbiamo fare proclami o dare illusioni, perché il dato di fatto è che nella passata stagione ci sono stati 40 punti dall'Inter. Distacco importante nei confronti di tante squadre, quindi cerchiamo di costruire giorno per giorno sapendo che sarà dura".

Su Di Lorenzo e Kvara: "Sanno bene quale è il mio pensiero, sono stato molto chiaro. Sono venuto qui per sposare un progetto: partiamo dal decimo posto e vendere i migliori significa fare chiacchiere. Sono centrali nel mio progetto. Ho parlato con loro, so che c'è stata frustrazione lo scorso anno per tante situazioni. Oggi c'è un nuovo allenatore, il presidente non ha bisogno di vendere e me lo ha promesso. Cercheremo nel migliore dei modi di risolvere, se c'è qualcosa da risolvere. Ma staranno con me a prescindere".

Su Lukaku, possibile sostituto del partente Osimhen: "Oggi il dato di fatto è che Osimhen è un giocatore del Napoli. Giocatore eccellente, forte, quindi andare oltre oggi non sarebbe giusto. Una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri".