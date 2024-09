Conte e famiglia sono già di casa a Napoli: ecco come se la gode

Antonio Conte è già di casa a Napoli. Lui e pure la sua famiglia. Il signor Antonio e gentile signora Elisabetta sono perfettamente inseriti nel tessuto sociale di un lembo di terra che ha cominciato a riempire d’amore l’uomo e l’allenatore prima ancora di mettere la palla al centro: Conte è la speranza di rialzare la testa dopo una stagione di imbarazzi.

In mezzo a settimane di lavoro durissimo: la ricerca della casa in centro, nel cuore, mica lontano dalle luci e dal caos della città; le passeggiate a piedi, in auto e in barca con gli amici, perché il Golfo è una fortuna da sfruttare quando è possibile; i pranzi e le cene un po’ ovunque, a dire sì, prego, clic: in posa e foto a gogò. A scriverlo è il Corriere dello Sport.