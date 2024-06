Conte: "Ho un messaggio: amma faticà! Esperienza a Napoli un privilegio! I miei ricordi al Maradona e su Diego..."

La prima intervista di Antonio Conte da allenatore del Napoli.

La prima intervista di Antonio Conte da allenatore del Napoli. Ieri l'altro è arrivata l'ufficialità e nel comunicato sono state inserite anche le primissime dichiarazioni del tecnico salentino, che invece oggi è stato protagonista di un'intervista concessa ai canali ufficiali dal club: "Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose. Una delle città più belle al mondo. Il popolo napoletano è un popolo di passione. So che sarà una bellissima esperienza, calcistica e di vita, e ho grande entusiasmo di viverla. Avendo l'opportunità di fare questo mestiere, vivere un'esperienza al Napoli è unica e chi ha il privilegio di farlo deve farlo".

Il primo ricordo del Maradona? "Lo Stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo: Napoli-Lecce, quando ebbi il privilegio di marcare Maradona. Abbiamo perso 3-2 alla fine, ma il ricordo più grande è quello del mio primo gol in Serie A, nella partita in cui marcavo Maradona. Per me fu una grandissima soddisfazione".

Un messaggio ai tifosi? "Ai tifosi c'è da dire una sola cosa, ma non solo ai tifosi, a tutto l'ambiente napoletano: amma faticà!"