Conte sente puzza di bruciato: i motivi del ritiro ed un divieto assoluto disposto coi dirigenti

"Conte ha deciso anche di portare il Napoli in trincea. Ha ordinato il ritiro-clausura nell'hotel Gli Dei di Pozzuoli con vista sulla Solfatara, ha stravolto il piano di arrivo alla partita proprio perché sente puzza di bruciato. Questo il racconto del quotidiano Il Mattino della decisione del tecnico, che non si fida del Como e non vuole cali di tensione prima della sosta.

"E con le fumarole a due passi, sentirà anche l'odore dello zolfo. Nessun appuntamento a stamane, come nel rito delle gare post ore 18, e non farà svolgere neppure l'allenamento a Castel Volturno: ha chiesto ai suoi concentrazione, ha disposto con i dirigenti le porte sbarrate del quartier generale con divieto "assoluto" per tutti gli estranei di mettere piede persino nella hall. Non si scherza col fuoco, il Como vale quasi come una finale di Champions"..