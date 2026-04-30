Conte sorride: con il Como un altro titolare del Napoli a disposizione

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Ormai ci siamo. Giovanni Di Lorenzo si avvicina al ritorno in campo. Dopo Rrahmani, sarà lui il prossimo degli ormai ex infortunati a rivedere il campo. Il capitano del Napoli infatti sarà convocato per la sfida di sabato contro il Como al Sinigaglia. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola che poi fa riferimento anche ai tempi stimati per il ritorno degli ultimi due infortunati in casa Napoli.

Di Lorenzo, l'infortunio è alle spalle: Napoli, rieccolo

"Il capitano del Napoli è in gruppo e sarà convocato dopo aver saltato le ultime undici partite di campionato per l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina. Un recupero prezioso, per Conte. Un altro in difesa dopo quello di Rrahmani, che era andato in panchina con la Lazio ed era tornato da titolare proprio contro la Cremonese. Lukaku a parte, ne mancano ora due all’appello: Vergara e Neres. Il primo proverà a tornare per la prossima di campionato, in casa contro il Bologna (ieri inizio della prevendita); per il secondo possibile rientro tra Pisa e Udinese, dunque per le ultime".