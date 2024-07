Conte: "Vedo che c'è tanto da lavorare, si parte da situazione media. Senza coppe pro e contro..."

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato alla Rai del ritiro azzurro, da Dimaro: "Mi sto accorgendo che abbiamo tanto da fare, c'è grande entusiasmo dei tifosi ma rimanga solo quello, noi dobbiamo essere concentrati perché ci sarà da lavorare tanto per fare meglio dell'anno scorso. Mi sto accorgendo che c'è davvero tanto da lavorare e non si parte da una situazione alta ma media.

Anche quando si vince si devono fare sempre delle valutazioni per capire cosa si può migliorare, a volte la vittoria copre tante magagne, invece bisogna essere obiettivi e capire dove si può migliorare per continuare a essere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta devi essere bravo a tenere le cose buone, non tutto è da buttare, però quello che è da buttare lo devi buttare"

Nazionale? Conviviamo da tempo con certe situazioni, poi quando le cose vanno bene si fa finta di niente. Se si vuole trovare soluzioni bisogna farlo sia nel bello che nel cattivo tempo.

Senza coppe un vantaggio? C'è un vantaggio e uno svantaggio. Puoi lavorare tutta la settimana ma non fai una rosa competitiva come la Champions. Ma di sicuro serve una rosa buona, questo è fuori ogni dubbio. Il prossimo step è fare valutazioni in campo, capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto vada a giocare da altre parti".