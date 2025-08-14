Conte vuole Miretti, Gazzetta: la Juve considera l'ultima offerta troppo bassa

Fase di stallo per il passaggio di Fabio Miretti al Napoli. Il centrocampista bianconero è nell'elenco del ds Manna come rinforzo per la mediana ma anche per la trequarti assieme a Elmas. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Conte lo vorrebbe, ma gli azzurri "hanno fatto un'offerta considerata troppo bassa: 14 milioni di euro contro i 18 chiesti dalla Juve". Intanto ieri problemi fisici in amichevole contro la Next Gen per il centrocampista di Tudor che oggi farà gli esami per valutare l'entità del problema. Fabio Miretti, 22 anni, classe 2003, è un Under come Juanlu. Un motivo in più per puntare su di lui.

Piace al Napoli e piace al ds Manna che lo conosce bene dai tempi della Juve Next Gen. Al Genoa, in prestito, ha fatto benissimo, così come giovanissimo in Serie A con la Juve. Miretti è un jolly del centrocampo, una mezzala duttile, di qualità ma anche sostanza, che vanta già discreta esperienza (anche in campo internazionale) e che il club azzurro valuta come sesto centrocampista per completare il reparto. Un giocatore nel mirino, dunque, non l'unica opzione per la mediana ma di sicuro una delle principali come conferma l'accordo con l'entourage. Si tratta con la Juve per la cifra definitiva sul costo del cartellino.