Coppa Italia 2023/24, il tabellone: rischio Juve ai quarti, una tra Roma e Lazio in semifinale? Il Napoli avrà un vantaggio

© foto di Federico De Luca 2023

Non sono ancora note le date della Coppa Italia 2023/24, ma seguendo il regolamento - che sarà lo stesso delle ultime due edizioni - è possibile cominciare a costruire il tabellone per la prossima stagione. La formula dunque sarà la stessa, con i soliti ingressi scaglionati: 8 club partono dal turno preliminare, 28 dai trentaduesimi e le migliori 8 classificate dell'ultimo campionato di Serie A (tra cui ovviamente il Napoli) direttamente dagli ottavi di finale.

Rischio Napoli-Juventus ai quarti

Come sempre, per gli accoppiamenti non sarà effettuato alcun sorteggio, ma si seguirà la classifica del campionato. Il numero 1 spetta all'Inter, vincitrice della Coppa, il numero 2 al Napoli scudettato, il '3' alla Lazio che ha chiuso al secondo posto e così via. Per creare gli abbinamenti si seguirà il consueto schema: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Quindi il Napoli sarà inserito nella parte bassa di destra del tabellone, con il numero 2, accoppiata con la settima classifica del campionato, ossia la Juventus, nell'eventuale quarto di finale. Di seguito dunque il ranking per gli ottavi della prossima Coppa Italia.

1 Inter (vincitrice Coppa Italia)

2 Napoli (Campione d’Italia)

3 Lazio (2ª classificata in Serie A)

4 Milan (4ª classificata in Serie A)

5 Atalanta (5ª classificata in Serie A)

6 Roma (6ª classificata in Serie A)

7 Juventus (7ª classificata in Serie A)

8 Fiorentina (8ª classificata in Serie A)

- Inter-Fiorentina

- Milan-Atalanta

- Napoli-Juventus

- Lazio-Roma

Cosa accade prima e dopo?

C'è il mondo, però, prima dei quarti di finale. Il Napoli entrerà nella competizione a partire dagli ottavi, ma prima ci saranno ben tre turni: dal lato del Napoli nel turno preliminare sarà invischiato il Crotone, nei trentaduesimi Frosinone, Pisa e Torino. Verrà fuori dunque da queste squadre (più un'altra che ancora manca) la prima avversaria degli azzurri nella prossima Coppa Italia: il rischio più grosso è il Torino, seguito a ruota dal neopromosso Frosinone, altrimenti il Napoli beccherà un avversario di categoria inferiore. E dopo? Dovesse superare ottavi e quarti di finale, il sodalizio partenopeo in semifinale potrebbe pescare una tra Roma e Lazio. Ottavi e quarti saranno disputati sicuramente in casa, al Maradona, mentre la semifinale come al solito in due match di andata e ritorno, con la prima gara in trasferta e la seconda (con eventuali supplementari) tra le mura amiche.