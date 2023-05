Cori per Spalletti al concerto di Gigi D'Alessio, ADL risponde: "Stare a Napoli è privilegio, non obbligo"

Una replica che può essere vista come un messaggio dopo le tante voci di addio, probabilmente proprio per volontà dell'allenatore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo". Con queste parole ha risposto Aurelio De Laurentiis, direttamente dal palco del concerto di Gigi D'Alessio a Piazza Plebiscito (dov'erano presenti anche alcuni membri del Napoli) ai cori dei tanti tifosi azzurri presenti all'evento che inneggiavano il nome di Luciano Spalletti. Una replica che può essere vista come un messaggio dopo le tante voci di addio, probabilmente proprio per volontà dell'allenatore.