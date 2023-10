Corona annuncia: "Caso scommesse, nessuno del Napoli è coinvolto!"

Fabrizio Corona, dopo aver fatto partire un nuovo scandalo legato al calcioscommesse, oggi è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Fabrizio Corona, dopo aver fatto partire un nuovo scandalo legato al calcioscommesse, oggi è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non c'è nessun calciatore del Napoli coinvolto in questo caso scommesse. Tra poco annuncerò il quarto giocatore coinvolto su Dillingernews. Tre presidenti di Serie A coinvolti? Questo non lo posso ancora dire perché è secretato dalla Procura".