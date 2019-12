Corsa contro il tempo: Ghoulam vuole convincere Gattuso ed evitare la cessione

(di Arturo Minervini) - “Ghoulam non gioca perché non è pronto”. Parlava così Carlo Ancelotti il 29 ottobre scorso, aprendo così una lunga crisi per l’algerino, sempre più in bilico nella sua avventura in azzurra. Doveva essere la stagione del grande rilancio, della grande rinuncia alla Coppa d’Africa per farsi trovare al meglio ai nastri di partenza del campionato ed invece il tunnel di Faouzi sembra essere senza fine. Appena 5 presenze in campionato, nelle prime 7 giornate, e gli ultimi minuti giocati sul campo del Torino il 6 ottobre, poi l’oblio. Lentamente, ma inevitabilmente, il classe ’91 è scivolato fuori da una sceneggiatura già ricca di colpi di scena (quasi tutti negativi), al punto da ritrovarsi ora in bilico con il mercato alle porte.

Pochi giorni per convincere Gattuso. Sulla corsia sinistra il Napoli ha dovuto sostenere una crisi importante, con l’assenza di Ghoulam e l’infortunio muscolare patito da Mario Rui a Genk che ha creato diversi problemi al portoghese anche dopo il recupero. Insomma, con il mercato alle porte, il Napoli dovrà necessariamente fare delle valutazioni in quel settore del campo e prendere una decisione definitiva sull’algerino arrivato in azzurro nel gennaio del 2014.

Una corsa contro il tempo per Faouzi, rientrato in gruppo poco prima della gara con il Sassuolo. La missione è riuscire a convincere il nuovo allenatore sulla possibilità di tornare a certi livelli, con impegno e determinazione in allenamento ed una rinnovata voglia di provare a tornare il giocatore che era prima di quella maledetta notte del 1 novembre del 2018. Sullo sfondo sembra esserci Ricardo Rodriguez, svizzero che lo scorso anno al Milan aveva avuto grande fiducia da Gattuso con 35 presenze da titolare in maglia rossonera. Dato che, da solo, basta a raccontare in linea generale il gradimento per il calciatore approdato al Napoli dopo l’addio ad Ancelotti.

Situazione che dovrà essere definita in tempi brevi. Il Napoli si ritroverà a Castel Volturno il 30 dicembre, per iniziare a preparare la sfida all’Inter e prendere alcune decisioni relative alle mosse da fare nella sessione invernale. Tra queste ci sarà sicuramente un capitolo dedicato a Ghoulam, che dovrà mostrare progressi e soprattutto stabilità fisica e di volontà. La corsia mancina ha bisogno di certezze ed il tempo dell’attesa sembra essere scaduto. Anche per lo sfortunatissimo Faouzi…