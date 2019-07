CorSera - James, il Real apre allo sconto: diversi bonus, uno legato anche allo Scudetto

James Rodriguez continua a far sognare i tifosi del Napoli, che sperano ovviamente in una risoluzione rapida del tira e molla tra Napoli e Real Madrid. A dare le ultime novità è Il Corriere della sera: "La trattativa per James Rodriguez va avanti, Florentino Perez ha aperto allo sconto al Napoli per l’acquisto a titolo definitivo: si può chiudere a 42 milioni (la cifra prevista per il riscatto dopo il prestito biennale al Bayern Monaco) più bonus sia per rendimento che per obiettivi di squadra, c’è anche un incentivo in caso di scudetto, un indizio sulle ambizioni del Napoli di Ancelotti. I colloqui per il talento colombiano sono fitti ma la priorità è il mercato in uscita, le cessioni possono spostare gli equilibri della campagna acquisti, aiutare il Napoli a trattenere i giocatori più importanti e soprattutto a portare a casa i rinforzi più preziosi".