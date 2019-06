CorSport - Albiol ai saluti, il Villarreal paga la clausola da 4mln! Dalla Spagna sicuri dell'addio

Una notizia a dir poco clamorosa: Raul Albiol può lasciare il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Villarreal è pronto a pagare la clausola da 4 milioni inserita nel suo contratto per riportarlo a casa, ovvero a poco più di 60 chilometri da Valencia. Ora è tutto nelle mani del giocatore che compirà 34 anni a settembre e potrebbe fare una scelta di vita decidendo di tornare in patria. In Spagna, scrive il quotidiano, sono tutti convinti che alla fine Albiol accetterà perché è troppo forte il desiderio di ripartire a due passi da casa.