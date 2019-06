CorSport - Man Utd, assalto a Koulibaly con una super offerta: secca risposta di ADL

La Juventus, il Real Madrid e ora il Manchester United. Tutti vogliono Kalidou Koulibaly. Ma è tempo sprecato: il Napoli non lo cede. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che i Red Devils hanno messo sul piatto 95 milioni di euro ma De Laurentiis non concede deroge, tra l'altro la clausola che scatterà a breve è di 150 milioni, e non c'è l'intenzione di fare sconti. Il Napoli blinda Koulibaly che considera perno e riferimento del futuro.