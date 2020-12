Così Gattuso sta provando a gestire il nuovo insostituibile

Nonostante un bilancio più che positivo, con una buonissima classifica ed il girone passato da primo, il Napoli è ancora lontano da ultimare il proprio percorso tattico. Dopo aver costruito tutto il progetto tecnico su Victor Osimhen, spostando Mertens da sottopunta nel 4-2-3-1, Rino Gattuso s'è ritrovato ad accantonare il lavoro estivo improntato alla verticalità ed alla ricerca della profondità non avendo un'alternativa simile al nigeriano. Mertens è tornato stabilmente centravanti, Petagna s'è ritrovato un minutaggio che sicuramente non immaginava, ma soprattutto responsabilità maggiori sono finite sulle spalle di Piotr Zielinski.

Quello del polacco è il ruolo chiave. Se l'attesa per Osimhen è stata finora meno traumatica del previsto, è merito proprio di Zielinski: con la sua posizione può oscillare, anche nella stessa partita, da mezzala del 4-3-3 in un'idea più di palleggio, a sottopunta del 4-2-3-1 per puntare ad andare subito diretti sugli attaccanti quando la gara lo consente. Giusto il tempo di riprendersi dal Covid che infatti è diventato indispensabile: tornato titolare col Rijeka, Gattuso non ne ha fatto più a meno ed ha iniziato a gestirlo. 64' in Croazia, 78' con la Roma, 61' ad Alkmaar, 69' a Crotone ed infine 74' con la Real Sociedad con la rete nel momento più difficile a coronare un grande momento che Gattuso sta provando a gestire centellinandone i minuti.