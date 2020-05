Covid-19 sempre più debole in Campania: per il sesto giorno di fila siamo sotto l'1% di contagiati

Per il sesto giorno di fila siamo sotto l'1% nel conteggio dei positivi rispetto ai test effettuati. Ieri su 2525 tamponi 20 persone sono risultate positive al Covid-19. Continua a scendere la curva del contagio in Campania, situazione che migliora da tempo ma ovviamente l'emergenza non è finita, fondamentali i prossimi giorni. Ecco il trend da aprile in poi:

1 aprile 13%

2 aprile 12%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4%

9 aprile 4,7%

10 aprile 3,6%

11 aprile 5,2%

12 aprile 4,9%

13 aprile 7,4%

14 aprile 2,6%

15 aprile 4,5%

16 aprile 2,6%

17 aprile 1,4%

18 aprile 1,4%

19 aprile 2,3%

20 aprile 2,4%

21 aprile 2,3%

22 aprile 2%

23 aprile 1,46%

24 aprile 0,78%

25 aprile 1,1%

26 aprile 1,1%

27 aprile 1,6%

28 aprile 1,1%

29 aprile 0,4%

30 aprile 0,54%

1 maggio 0,4%

2 maggio 0,86%

3 maggio 0,34%

4 maggio 0,79%