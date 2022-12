Crystal Palace-Napoli 1-3, le pagelle: Osi-Raspa cecchini! Ottimi segnali da Ndombele, Zanoli e Gaetano

Le pagelle di Crystal Palace-Napoli 1-3

Le pagelle di Crystal Palace-Napoli 1-3 (33' Zaha, 35' Osimhen, 65' Raspadori, 82' Raspadori)

Meret 6,5 - Non ha particolari colpe sul gol, poi è impegnato quasi esclusivamente su uscite e qualche presa telefonata. Bravo nella ripresa a non concedereil contatto che Zaha cercava.

Di Lorenzo 6 - Torna a destra dopo il primo test e inizia a fare su e giù sulla fascia, premiato spesso da Politano ma senza trovare compagni al centro pronti alla zampata. I prossimi test gli serviranno per aumentare minutaggio e falcata (dal 45' Zanoli 7 - Un po' in affanno nei primi minuti, poi cresce come tutta la squadra e subisce poco, distendendosi anche con fiducia in diverse occasioni fino al cross per Raspadori che vale il tris e fa lievitare la sua valutazione)

Ostigard 6,5 - Si ritrova in inferiorità sulla transizione del gol, non per colpa sua. Per il resto non commette particolari sbavature anche quando nella ripresa deve spostarsi sul centro-sinistra e guidare un primavera al suo fianco. Sfiora anche il gol dopo una percussione e nel finale si esalta in chiusura.

Juan Jesus 5,5 - Primo test dopo qualche acciacco e non è evidentemente al meglio. Suo l'errore in uscita che apre la strada alla transizione per il vantaggio inglese. Qualche anticipo, ma anche diverse incertezze (dal 45' Barba 6,5 - Un rischio ad inizio ripresa, ma tiene botta ed è da premiare perché chiude 45' con buona personalità partecipando senza imbarazzo al giro-palla sotto pressione)

Mario Rui 6,5 - Gioca tanti palloni, ma accompagna poco perché costretto agli straordinari dal suo lato per fermare un vivace Olise che ha un passo importante in transizione. Qualche sortita offensiva in più nella ripresa, esaltandosi nella lotta (dal 67' Zedadka sv)