Ct Spagna esalta Fabian Ruiz: "Felicissimi di averlo con noi! Non è da tutti giocare nel Napoli e lottare per lo scudetto"

Il ct della Spagna, Roberto Moreno, punta su Fabian Ruiz per la sfida di questa sera contro la Romania. Il centrocampista del Napoli partirà da titolare. Parole al miele quelle dell'ex braccio destro di Luis Enrique per l'azzurro riportare dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola: "Giocare in Italia non è facile. Giocare in una squadra come il Napoli, che lotta per lo scudetto con la Juventus, non è da tutti. Siamo felicissimi di averlo qui con noi. Dobbiamo essere orgogliosi quando un ragazzo va all'estero e diventa una pedina così importante in una grande squadra".