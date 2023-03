Da 0 a 10: Ghoulam distrugge i media, ADL fuori di testa per Kvara, la ridicola frase di Gasp e le facce scioccate al Maradona

Kvaratskhelia show, Rrahmani bissa: il Napoli di Spalletti prosegue solitaria la fuga. De Laurentiis pazzo di gioia al Maradona

Zero reazioni e tutti muti: è un ko sanguinoso di Ghoulam ai media nazionali, che al confronto Italia-Brasile di Messico 70 fu una gara equilibrata. Eroico Faouzi, forse al punto da sacrificare futuri gettoni e ospitate nei salotti ‘buoni’. “Non mi piace come state parlando del Napoli, non date la giusta considerazione ad un’annata storica” non è una dichiarazione, ma la pietra tombale sulla cronaca distorta e inquinata del nostro calcio. “Credo che un eroe sia quello che comprende la responsabilità che comporta la sua libertà”. Non sarai mai solo Ghoulam. Mai.

Uno a Gasperini, che s’inventa la storia che il Napoli non ha tirato tanto, quando solo Politano poteva far doppietta nella prima mezz’ora. L’Atalanta non è stata battuta, è stata disintegrata in quella che è da anni la sua idea di calcio. Ha provato cambiar pelle ed è stata sconfitta nel peggiore dei modi: rinnegando la propria filosofia. L’Abiura della Dea al Maradona come Caparezza, altro che poche occasioni.

Due gol e zero subiti per rimettere le cose in chiaro. Una nuova, ulteriore, dimostrazione di solidità prima di tutto mentale, oltre che tecnica. L’inattesa capacità di gestire l’imprevisto, la sbalorditiva consapevolezza di una forza che rende le avversarie più innocue di un bradipo che si presenta ai blocchi di partenza di una corsa di velocità. Il Napoli non voleva solo partecipare al campionato, voleva avere il potere di farlo finire prima di iniziare (semi-Cit).

Tre punti per uno Spalletti ispirato nelle dichiarazioni post gara. Il passaggio più interessante sul senso di responsabilità verso gli amanti del calcio. “La gente nel mondo vuole vedere partite come queste, noi possiamo assumerci quel tipo di responsabilità”. È l’investitura definitiva ad una squadra che sta scrivendo la storia, stravolgendo tutte le convinzioni di questa epoca balorda. Dominare senza debiti è rivoluzionario come andare a vedere al cinema, e non cercarlo piratato in streaming, Mixed by Erry. Cambiare, si può.

Quattro secondi di anestesia estetica dopo il gol: Kvaratskhelia è riuscito in questa stagione a fissare un confine della bellezza. E poi spostarlo, un pizzico oltre. È ancora. È ancora. L’esplorazione nell’universo dell’uomo, che esce dalla caverna ed arriva fino su Marte. Arrivare ai confini dell’universo con una finta, una giocata, un attimo di eterno che evapora dentro ad un sospiro che hai trattenuto per trattenerlo con te per sempre. Le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Grazie.

Cinque mani sulla testa di Victor. Era arrabbiato Osimhen, per non aver fatto gol. Arrabbiatissimo. Kvara aveva segnato un gol da Dio, ma la sua priorità era in altra. Esce dal campo e va accarezzare la testa del compagno. Una camomilla di serenità che genera il sentirsi parte dello stesso cuore che pulsa. Khvicha con l’Atalanta non ha segnato un gol. Ne ha segnati due. Uno più bello dell’altro.