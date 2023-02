Da 0 a 10: L’oscena gufata di Sky, il vergognoso comunicato del Sassuolo, Spalletti distrugge i ‘trappolari’ e le due vite di Kvara e Osimhen

Il Napoli batte anche la Cremonese con i gol di Kvaratskhelia, Osimhem ed Elmas: tutta la gara in versione Festival Di Sanremo

Zero alle ‘Parole dette male’ di Marocchi. È osceno il siparietto a Sky tra l’ex Juve ed Dionisi del Sassuolo, prossimo avversario azzurro: “Prometti di battere il Napoli?" chiede un Marocchi che, invece di celebrare la grandezza di questa squadra spera in una sua caduta. Per un pugno di abbonati. Per 500mila disdette andate in ‘Polvere’. In ogni caso: un gran papocchio. “Alla fine eri una bella canzone, Che non si può ascoltare a ripetizione”. Archiviamolo come uno ‘Stupido’ quesito: avvocato delle ‘Cause perse’.

Uno il comunicato scandaloso del Sassuolo. In Italia, nel 2023, scopriamo che uno non può indossare una sciarpa in una tribuna avversaria. Nel 2023. In Italia. Un club fa un comunicato come quello che è una cazzata immane. Che uccide lo sport. La gioia. L’amore. Che stupra la libertà di chi vorrebbe urlare al mondo la passione verso certi colori. Un colore, l’azzurro. “Qui nel Made in Italy, Quel po' di male al cuore. E Napoli è un'isola sempre e per sempre”

Due vite come quelle di Mengoni. “I mostri e le fate”: Osimhen e Kvaratskhelia, simili e distanti, uguali e diversi, figli di un mondo che vogliono conquistare. Partiti da lontano, missionari che hanno trovato subito le parole giuste per convertirci al loro credo. A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto, che poi diventa un cielo, che poi diventa uno stadio. Lo stadio, casa loro: il Maradona. Padroni di casa, padroni pure nostri, padroni di una Serie A che li aveva trattati con l’aria schifosa di chi è così stupido da guardare chi arriva da lontano dall’alto in basso. Dategli le chiavi di Fuorigrotta, che la “sera chiudono e vanno fuori a un locale”. Che giri fanno due vite...

Tre gol per un totale di diciassette e due subiti dalla sconfitta di San Siro. Chiaro il messaggio lanciato alle rivali: Hic et nunc perchè “Io non so se poi domani”. Non molla nulla questa squadra, che ha saputo trasferire il male nel bene a differenza di Madame, stravolgendo quello che era da sempre il più grande difetto: la mentalità. “E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti”: è 'l’Alba' di un nuovo Napoli, di un ciclo che vuole darsi un futuro ma ha l’ossessione del presente. E ‘Tango’ sia.

Quattro assist in campionato per il capitano che può giocare ‘Due’ minuti o ‘Duemila Minuti’ senza perdere voglia e lucidità. È delizioso lo scavetto che Di Lorenzo s’inventa per il tris di Elmas, nulla però in confronto alla scivolata che fa al minuto 95 per recuperare l’ennesimo pallone. Giovanni non si sporca solo le mani la sua Partenope, “Bella che mi sembri Venere”: si sporca i polsi, gli avambracci, le spalle, le clavicole. Farebbe qualsiasi cosa per questa squadra, lui che sa cosa vuol dire rinascere dopo esser stato ‘Cenere’. Vola Araba Fenice.

Cinque dita che incrociano le altre cinque per un abbraccio, quelle di Spalletti che ‘Egoista’ si stringe il suo regalo anticipato di San Valentino: Lobotka. “Quando ti manca il fiato” arriva Stan a far chiarezza, a mettere ordine come il Demiurgo di Platone. Tutto crea e nulla distrugge, tranne le trame avversarie che anticipa piazzandosi con largo anticipo sulle linee di passaggio. Ci deve essere un ‘Terzo cuore’ dentro a quel petto, ci devono essere almeno un paio di cervelli di scorta dentro quella testa. L’uomo che abbina corpo e anima, sostanza e pensiero in 170 centimetri.

Sei vittorie in fila per Spalletti: “uomo che è come il vino, il tempo lo impreziosisce”. Luciano non fa ‘Splash’ nelle trappole, stronca i discorsi sul rinnovo e sul mercato, lo ripete ossessivamente: "Non mi va" di parlarne. Non vuole fare come Dorando Pietri alle Olimpiadi del 1908, sa che la maratona finisce quando tagli il traguardo: il segreto di ‘un bel viaggio’ è non lasciarsi distrarre dalla meta finale, dare valore ad ogni passo, dare importanza ad ogni orizzonte che si incrocia. ‘Lasciami’ in pace.