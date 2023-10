Da 0 a 10: La risposta shock di Garcia su Zanoli, i 25 mln buttati nel ce**o, ADL in lacrime allo specchio e il 38 luglio degli Squallor

TuttoNapoli.net

Zero a Garcia, che parla di questo Napoli come un medico a cui è stato affidato un paziente in condizioni disastrate. Ha l’aria di quello che vorrebbe pure che lo ringraziassi per quello che sta facendo, analizza le partite come la voce narrante di Paolo Villaggio nei film di Fantozzi: sembra non rendersi conto che è lui il protagonista di questi episodi sciagurati. Più che medico, siamo sempre più convinto che Rudi sia la malattia di questa squadra.

Uno al punticino, un sofficino scongelato last-minute: ti sfama, ma non ha progettualità. L’ennesima pezza ad un’emorragia che non trova spiegazioni e risposte, l’allenatore accusa la squadra di ‘rinculare’ troppo, dice che ‘tutti hanno giocato un primo tempo non buono’, ma non aggiunge che quell’atteggiamento così remissivo è chiaramente una sua indicazione. Come un regista che si presenta alla conferenza di presentazione della sua opera è dice: “Il primo tempo di questo film è orribile”.

Due vaffa rimediati da Pioli ai cambi di Giroud e Leao. Non solo a Napoli, dunque, i giocatori mandano a quel paese il tecnico per un cambio. Solo a Torino, invece, un difensore può dare due volte un pugno sul petto ad un avversario, prima a Kvara lo scorso anno e poi a Djuric in Juve-Verona, è cavarsela senza nemmeno un cartellino. Gattini con gli Agnelli.

“Tre partite da vincere”: il disco di Garcia se impallato su questo reframe, non sa praticamente dire altro. Rudi addirittura ride in panchina, pare contento, non di aver salvato il Napoli ma di aver salvato se stesso. Col caldo che fa, ci fa venire in mente ’38 luglio’ degli Squallor: “Il capo indiano che si chiamava "Mo' vengo anch’io”… non venne mai, e non si fece vedere | perché era un timido”.

Quattro alla notte di Halloween di Rrahmani. È una difesa che tende a procrastinare sempre tutte le questioni, non c’è Kim che urlava ‘Avanti tutta’ come Renzo Arbore. La squadra tende a portarsi il nemico alle porte e poi capita una serata storta con Giroud che banchetta sulla testa confusa di Amir. Tutti temevano Leao, che si sono persi Olivier.

Cinque gare giocate al Maradona e la miseria di 7 punti raccolti su 15. Il cammino in casa è deficitario, i punti in campionato lasciati per strada troppi (13 su 30), il distacco dalla capolista Inter inizia a farsi pesante, coi nerazzurri a 8 distanze. C’è una malinconica sensazione che avanza, un terribile pensiero che inizia a concretizzarsi: dopo 13 partite ufficiali, c’è il rischio che questo sia l’andazzo per l’intera annata. E c’è una frase che De Laurentiis deve ripetere ogni giorno in lacrime dinanzi allo specchio: “Un abile scienziato vale più di un esercito”. L’abile scienziato era chiaramente Spalletti.

Sei e mezzo a Ostigard, che cambia l’approccio e pure l’animo della difesa. Leo osa, si fa arrembante e lascia meno spazio al ragionamento del Diavolo. Il Napoli lo percepisce, avanza, si sente nuovamente sicuro e i risultati non tardano ad arrivare. È la dimostrazione che nell’indole di questa squadra non c’è l’attesa, c’è la voglia di scrivere il proprio destino. Una fortuna che va ricercata con l’audacia, perchè altrimenti resti in vana attesa come allo stazionamento della Circumvesuviana.

Sette minuti più recupero per Zanoli. Esiste un confine importante, netto, tra coraggio e disperazione. La disperazione sullo 0-2 ti porta a fare certi cambi, le giocate dei singoli ti rimettono in carreggiata. Poi sul 2-2 Pioli toglie Leao, Garcia mette Zanoli lasciando in panchina quello che è stato l'acquisto più oneroso della stagione Lindstrom. Non sarà politicamente corretto, ma in molti hanno pensato: ‘Stiamo buttando 25 milioni nel cesso’. In conferenza Rudi lascia di stucco quando gli chiedono del cambio: “Perchè sapevo che Natan sarebbe stato espulso”. Che simpatico umorista. “Ciao, sono Chandler, faccio battute quando sono a disagio”. Così non saremo mai ‘Friends’ caro Rudi.

Otto a Raspadori, che si muove sempre bene, anche quando il Napoli barcolla. Ha una smania incredibile Jack, che nel cambio modulo trova in Simeone uno scudo protettivo e fa impazzire la difesa del Diavolo. Sembra di vedere Ciro Mertens, quando inventa da scugnizzo vero la punizione velenosa sul palo di Maignan che, molto probabilmente, salva la panchina di Garcia. Possiamo ufficializzarlo: dopo tanta attesa, abbiamo finalmente trovato uno che sa calciare le punizioni come D10s comanda. (Auguri Diego, sempre e per sempre).

Nove volte decisivo con 5 assist e 4 gol: è un gioiello il sombrero di Politano, che manda al bar pure Theo Hernandez prima di scaraventare il pallone sotto la traversa. Davvero impressionante l’incisività in zona gol di Matteo, che liberatosi dalla concorrenza di Lozano ha trovato una continuità mai nemmeno sfiorata in maglia Napoli. Non ci sono dubbi che in questo processo di trasformazione di questa squadra, l’ex Inter possa recitare un ruolo da assoluto protagonista.

Dieci alla reazione. Di pancia, di nervi, di talento. Poteva sprofondare il Napoli, ma non l’ha fatto. Perchè ha dei giocatori dal talento pazzesco, perchè la qualità della rosa è l’arma in più, la strada da seguire, una linea che indica la via al Santo Graal che ‘attende sotto l’antica Roseline’. Col Milan alle corde, Garcia si accontenta, pare di vedere Rocky che offre una RedBulla a Ivan Drago dopo averlo sfiancato, quando bastava dargli l’ultimo cazzotto. La verità è ormai chiara: questo Napoli è a un livello troppo superiore di quello di Garcia.

