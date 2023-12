Da 0 a 10: la verità shock di ADL, le altre cessioni di gennaio, la reazione di Simeone al ridicolo minutaggio e l’acqua alla gola sul mercato

Il Napoli pareggia col Monza: Meret para un rigore, l'attacco non punge e Mazzarri si fa espellere. De Laurentiis chiede scusa ai tifosi.

Zero quelli che vanno ad abbracciare Meret dopo il rigore parato. Solo Juan Jesus gli si avvicina, Mario Rui esulta contro l’arbitro, gli altri ripartono come automi col capo chino e dispersi tra i propri pensieri. Sembra un dettaglio insignificante, ma non lo è. Quel frame è un ecocardiogramma, racconta un malessere generalizzato, un gruppo che ha smesso di essere squadra, di andare tutti nella stessa direzione. Che quando smetti di sentire e inizi solo ad ascoltare, inizi un po’ a morire. Un insieme che non più insieme. Un tutto, che non è più tutto.

Uno il migliore in campo del Napoli: il capitano della squadra avversaria. Il rigore di Pessina è imbarazzante, ma la reazione emotiva del Napoli alla parata di Meret dura meno del terrificante Muflone nel famoso scambio di persona con Furio (De Sica) nel film Gran Casinò. L’ennesima eiaculazione precoce di una squadra che proprio non riesce a reggere con lo stesso ritmo per 90’.

Due punti persi, fanno diciannove in meno rispetto allo scorso anno e il tassametro corre. Tutto così surreale, distopico, che pare di essere finiti nel mezzo dell’episodio ‘Torna da me’ di Black Mirror. Questa squadra è solo un clone di quella dell’anno passato: “Sei solo un accenno di ciò che era lui. Non hai nessuna storia. Sei l'interprete di qualcosa che lui faceva senza pensare, non può bastarmi ciò che sei!”.

Tre acquisti, almeno, ma pure qualche cessione. Non si può trattenere chi è già altrove, l’errore è già stato commesso troppe volte in passato. È il momento delle scelte, dei viaggi dentro al petto per smettere di raccontarsi frottole. C’è ancora tanto calcio, tanti punti, tante strade da imboccare per lasciarsi vincere dallo sconforto, per abbandonarsi al pensiero che quest’anno è andata così. Chi vuole andare via, esca allo scoperto. “E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose”.

Quattro a tutti, perchè è impossibile pensare che ci sia qualcuno con la coscienza pulita in questa spettrale metamorfosi. Quattro a chi ha smesso di crederci, quattro a chi non ha dato tutto quello che aveva per cambiare le cose, quattro a chi s’è lasciato coccolare dal ‘tanto è tutta colpa di Garcia’, quattro a chi non ha le palle per prendere in mano la situazione. Quattro a chi ha tirato i remi in barca ed atteso che il proprio destino fosse deciso dalle correnti del mare. Il linguaggio del corpo di gente come Zielinski e Anguissa è pornografico.

Cinque gare di campionato e due gol segnati contro il Cagliari. Zero gol con l’Inter, con la Juve, con la Roma e pure col Monza (e pure col Frosinone in Coppa Italia). Una siccità con pochi precedenti, l’incapacità assoluta di restare lucidi nei momenti decisivi, la frenesia che si impossessa pure di Kvaratskhelia quando c’è da scaraventare un pallone in rete. In questo balordo supplizio di Tantalo, con fame e sete perenne e nessuna possibilità di soddisfarle. E le punizioni degli Dei arrivano sempre per lo stesso motivo: la superbia.

Sei a Zerbin, che ci mette tutto quello che ha in corpo. E che nessuno può dare quello che non ha e la colpa non è mica di Alessio, l’errore è che si ritrovi a fare da titolare nella squadra Campione d’Italia in un momento così delicato. Giace in panchina l’investimento più oneroso dell’estate, quei 25 milioni di Lindstrom adagiati sull’amaro pino sono l’ennesima scelta ad capocchiam di una stagione folle. Le cose fatte al contrario di come dovevano essere fatte, come il cucchiaino nel caffè per girare lo zucchero nella macchinetta

Sette tocchi. Simeone tocca il pallone sette volte, nel misero minutaggio concessogli da Mazzarri. Oggettivamente inspiegabile, pure mortificante, per il tecnico e per il calciatore, la decisione di attendere 84’ per lanciare nella mischia l’unico attaccante di ruolo che hai. Col Napoli che fa cross per nessuno, che batte calci d’angoli senza mai essere pericoloso, che non riesce a tenere su un pallone e deve affidarsi solo alle giocate di Kvara. Cholito è stato l’uomo della Provvidenza in tante occasioni, Cholito non può essere trattato come una pietra scalciata come la Miss Nostalgia di Bob Dylan. Rispetto per Giovanni, che per rabbia s'è messo a scalciare bottigliette in attesa di entrare in campo,

Otto, serve un mercato da otto. E a gennaio non è facile, ma il Napoli ha nelle casse tanti motivi per essere convincente. Bisognerà capire quanta volontà ci sarà di aprire il portafogli, con la mazzata dello stop al decreto crescita che rischia di complicare qualche strategia. C’è un rischio ancor più grosso, però, che impone di andare all-in: restare fuori dalla prossima Champions League sarebbe un disastro, tecnico ed economico. Oltre che un grosso depauperamento delle risorse interne. Bisogna agire, senza esitazioni e con la consapevolezza anche di dover spendere qualcosa in più rispetto al reale valore di qualche calciatore. Se hai voluto risparmiare d’estate…

Nove partite con Mazzarri in panchina e tante cose, troppe, ancora da sistemare. S’è affievolito in fretta l’effetto Walter, o meglio la liberazione da Garcia. Poi son tornati i vecchi problemi, quell’andatura monotematica, il palleggio sterile e l’incapacità di andare oltre l’ostacolo. Mazzarri è nervoso, troppo nervoso. Il volto racconta di una pressione che pare già non regger più, un nervosismo che sta trasmettendo alla squadra, si veda il rosso di Politano a Roma e le reazioni di Kvara col Monza. S’è beccato un rosso, che era dello stesso colore del suo viso. Se vuole risollevare il Napoli, Mazzarri deve tornare a fare Mazzarri. Sembra una tautologia, ma non lo è.

Dieci alle scuse ed all’assunzione di colpa di De Laurentiis. Si prende tutte le responsabilità il presidente, atto d’onestà che gli va riconosciuto, ma non basta. Deve ora dar seguito all’altra parte del suo intervento, quello del ‘rimedieremo con il mercato’. Promette poi di svelare verità scioccanti, ma solo dopo la Supercoppa: “La verità la conosce solo chi vive dall'interno le varie situazioni” prosegue Aurelio, che usa la carta della distrazione di massa per spostare l’attenzione, per guadagnare un pochino di tempo e prendersi un mese di tranquillità, in attesa di rivelare chissà cosa. Che poi, parlano i fatti: ha sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare, ci sarebbe poco da raccontare e più da fare. Da strutturare. Dia a questo club, la struttura societaria che merita. A voler fare tutto da solo, s’è ritrovato lì dove mai avrebbe pensato.

