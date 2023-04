Da 0 a 10: le pecore nere di Spalletti, il terrore di Simeone, le facce di caz** a Milano e i tromboni dell’apocalisse

Il Napoli vince a Lecce una gara importantissima: decisivo Di Lorenzo, preoccupazione per Simeone. Ora testa alla Champions e al Milan.

Zero a questa depressione che nemmeno dopo un film generazionale di Muccino. Le prospettive della vita collocano questa vittoria sporca e sudata nel chiaroscuro, solo perchè segue il crollo col Milan. In altri tempi avremmo celebrato lo spirito, la capacità di andare oltre le serate di poca ispirazione. E invece, come sempre, suonano già le trombe dell’apocalisse. La misura, tutto ciò che servirebbe ora. Dubitare ora non serve. I dubbi sono come la fame quando sei a dieta: cerchi di farla uscire dalla testa e ritorna come un serpente che striscia. Direbbe Pino: “Ma i' quanno vego a vuje ma vesto a lutto. Pecchè parlate sempe a vocc'e raja”

Uno il gol subito, che è forse lo specchio di quella stanchezza rivendicata da Spalletti nel dopo gara. Quei centesimi di secondo, la testa che anticipa il corpo, un pallone da spazzare prima che ci arrivi l’avversario. Il Napoli in questo momento ha bisogno di coccole, di sentirsi protetto. Casa è il posto dove si curano gli affanni: l’ambiente sia casa. Milano sia azzurra. Il popolo è chiamato a raccolta.

Due Napoli a confronto. Dopo le ‘pecore nere’ di De Laurentiis, anche Spalletti lancia l’avvelenata, silenziosa, al blocco dello scorso anno: “Poca voglia di lottare rispetto ai ragazzi di quest’anno”. Analisi interessante, che spazza via molte delle convinzioni sul pallone e sullo sport: il coraggio, ci insegna Don Abbondio, nessuno può darselo se non lo hai. Il carattere non ha età.

Tre punti con un gol di quelli sporchi, che nemmeno Tom Hanks dopo anni da Cast Away su un’isola deserta. L’autogol della premiata ditta Gallo-Falcone ha quasi uno scopo didascalico per le rivali, gettare acqua gelida sulla loro fiammella di speranza spenta da tempo. Le avversarie speravano in un Napoli Narciso, invece lo specchio che usa per testare la sua bellezza viene macchiato sempre più dal meraviglioso sudore della fatica e del lavoro. Che pagano, sempre. Unica nota dolorosa: vedere Simeone a terra, due volte, con gli occhi tristi.

Quattro vittorie per quel sogno che, sennò Spalletti si incazza, rimane ancora un sogno. È un traguardo, però, ora è a portata di sguardo, un orizzonte meraviglioso che sembrava mero miraggio in estate. Non commettiamo l’errore di banalizzare, di trovarci in mano un capolavoro senza tempo e non dedicargli la giusta attenzione. C’è da perdersi in questo campionato, abbandonare i sensi ad una stordente bellezza. Quelle facce col broncio dopo un’altra vittoria, la 31esima in stagione, non hanno nessuna giustificazione. Tutto il resto è gioia, canterebbe un ‘Califfo’ stranamente ottimista…

Cinque giorni ad una serata di festa a San Siro. Il Milan con lo 0-0 all’Empoli dimostra di soffrire gli spazi stretti, un suggerimento per Spalletti che passerò notti insonni, alla ricerca della strategia migliore. Servirà leggerezza, per modellare ali di cera e non lasciarle sciogliere da una temperatura incandescente nel fortino del Diavolo. Icaro si sarebbe salvato se non si fosse lasciato vincere dall’ebrezza del volo. Serviranno quelle facce di ca**o che da otto mesi dominano il campionato.