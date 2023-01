Da 0 a 10: Spalletti si incazza coi giornalisti, il terrore inutile su Kvara, il labiale di Elmas e il messaggio di Osimhen

Il Napoli vince a Genova con una prestazione super di Osimhen. Elmas chiude i conti dal dischetto, nel primo tempo l'errore di Politano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero alla violenza. Che non ha colori, bandiere, giustificazioni. Sono scene che arrivano dal medioevo quelle di una mattina di ordinaria follia sull’autostrada A1 che si trasforma nella Fort Apache di un western di John Wayne. La violenza si combatte con la conoscenza, va lasciata senza nutrimento, va fatta appassire come i fiori che restano senza acqua. “Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo" diceva uno abbastanza bravo nella lotta alla violenza.

Uno il rigore sbagliato da Politano, che ‘toglie’ la battuta al designato (parola di Luciano) Kvara. Ci sta. Ci può stare. Esitare è uno dei più grandi rischi che questo Napoli può trovare nel suo cammino. Matteo se la sentiva e si è assunto una responsabilità. È caduto, ma s’è rialzato alla grande giocando una gara di estrema solidità con recuperi difensivi da applausi. Reagire agli imprevisti, assorbire i colpi, essere pronto a sferrarne a tua volta: si fa così.

Due occasioni per tornare al gol ed un’esitazione inattesa. Kvaratskhelia è un Picasso che ha preso un po’ di polvere, che attende la giusta occasione per tornare a far penzolare le mandibole di chi lo osserva. La sua ostinazione è la notizia migliore: Kvara sta provando a fare Kvara. Non può fare altrimenti: è la sua natura. Come la storia della Rana e lo Scorpione. Prova la giocata, il tiro a giro, il colpo di tacco anche quando un giocatore normale farebbe diversamente. Tornerà a pungere in maniera letale: “Privare la magia del suo mistero sarebbe assurdo come togliere il suono alla musica”.

Tre punti, quant’è bello il sapore dei tre punti. Che puoi sentirlo sotto al palato, che si affondi i denti per mordere fino in fondo la sensazione. Più di ogni altra considerazione, a Genova servivano i tre punti. Che lo riscrivo, se non fosse chiaro: i tre punti. Per soffocare sul nascere qualche brusio, per sbattere la porta in faccia ai lupi travesti da agnelli che s’erano moltiplicati dopo il ko con l’Inter. Mai come questa volta, il numero perfetto era il 3. Nella tombola indica la gatta: serviranno sette vite per tagliare lo striscione finale.

Quattro ruote motrici che non t’aspetti. Quando Lobotka cambia passo, pare azionare un tastino speciale. Sembra uno di quei giocattoli col pulsante sulla schiena, che lo schiacci e tira fuori un super potere. È dappertutto, un moto perpetuo che si alza e si abbassa per sfuggire alla pressione, quasi avesse la capacità di moltiplicarsi come il Signor Smith in Matrix. Il suono dell'inevitabilità che tormenta le orecchie doriane, come un citofono che suona la domenica mattina. Ciò che sorprende non è la qualità, ma tutta la quantità che sostiene quel tipo di giocate.

Cinque cambi come le banane a Palermo di Johnny Stecchino: non li devi toccare. Spalletti si incazza al primo accenno all’argomento “Metti quello o metti quell'altro. Io fò come voglio!”. L’incazzattura è preventiva, la strategia comunicativa palese: Luciano non vuole alimentare nessuna polemica su Kvara e sulla sua gestione ed ha una disciplina molto rigida, anche dinanzi alle telecamere. La ripetizione ossessiva della disciplina lo rende vincente. Come un Cicerone che ripete la sua orazione davanti allo specchio, ogni santissimo giorno.