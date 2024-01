Da 45mln da spendere a 0 spesi: la clamorosa virata conservatrice di ADL

“Il Napoli ha preso Samardzic” è stato il tormentone della prima decade di gennaio. “Il Napoli ha preso Perez” è stato il tormentone dell’ultima decade di gennaio.

“Il Napoli ha preso Samardzic” è stato il tormentone della prima decade di gennaio. Con tanto di intrigo social, quel post dedicato al 2024 (il 24 è il numero del centrocampista) che sembrava quasi un annuncio anticipato dell’acquisto. Sembrava tutto fatto, con De Laurentiis pronto a sborsare fino a 25 milioni (20 più bonus) per portare il talento di ordine serba alla corte di Walter Mazzarri. Sembrava, perché poi alla fine, il finale è stato diverso. Lazar aveva salutato i compagni, era pronto a svuotare l’armadietto, poi la frenata. Per commissioni, per indecisioni, perché il Napoli l’investimento alla fine ha scelto di non farlo.

“Il Napoli ha preso Perez” è stato il tormentone dell’ultima decade di gennaio. Anche qui: tutto fatto, documenti in fase di preparazione, con le visite mediche da fissare ed un trasferimento su cui si era trovato l’accordo su tutto. A frenarlo, le difficoltà dell’Udinese di reperire un sostituto, tempo che ha indotto il Napoli a qualche valutazione su Ostigard e sul valore reale di Perez. Alla fine, ha prevalso l’idea: che Perez tanto meglio di Ostigard non è, e che quella cifra fosse esagerata per l’argentino.

In totale 45 milioni, che sembravano già spesi, e che invece restano nelle casse del club. Dendoncker è arrivato in prestito gratuito, poi in estate si vedrà. De Laurentiis ha scelto, di nuovo, la strada conservativa, dopo il mercato al risparmio della scorsa estate. “Ho commesso degli errori, rimedieremo con il mercato” aveva promesso a dicembre. Non sappiamo se fosse una promessa, o una minaccia. Quel che sappiamo, è che il portafoglio è rimasto abbastanza chiuso anche in questo gennaio. Posticipiamo la speranza di grandi investimenti a giugno, dove il tormentone difensore tornerà di nuovo attuale. E nel frattempo, ci siamo ritrovati ad accettare l’idea che Juan Jesus faccia il titolare della squadra Campione d’Italia.

