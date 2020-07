Da Barcellona: "La Uefa pensa di spostare la sfida col Napoli, decisione entro questa settimana"

Era prevedibile e potrebbe concretizzarsi: la sfida Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi Champions, in programma il prossimo 8 agosto, potrebbe non giocarsi più al Camp Nou per i numeri del Covid-19 che in Catalogna tornano a essere preoccupanti. L'emittente Rac-1 fa sapere che la Uefa ha chiesto al Dipartimento della Salute di essere aggiornata - anche sul protocollo - sulla situazione legata alla pandemia ed entro questa settimana si avranno novità. Nel caso, la sfida si giocherà in Portogallo, dove sono previste le Final Eight della competizione.